https://static.news.ru/photo/bdc3de00-eb41-11e9-9d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Варченко/facebook.com

Госбюро расследований Украины прибыло на Львовскую таможню с обысками. Ревизии подвергли сотрудников ведомства и на работе, и по месту жительства. Всего силовики провели 40 подобных мероприятий, рассказала замглавы ГБР Ольга Варченко. Подозреваемым вменяют коррупционные преступления.

По её словам, сыщики Центрального аппарата ГБР вместе с представителями ГБР раскрыли незаконную схему по импорту на территорию Незалежной из стран Евросоюза дорогой брендовой одежды по фальшивым документам. Примерная стоимость каждой партии составляет не менее $400 тысяч.

Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили на Украину как секонд-хенд... Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей, — написала Варченко на своей странице в социальной сети Facebook .

Возбуждено уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов, сборов», «Злоупотребление властью или служебным положением, повлёкшее тяжкие последствия» и «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом».

Ранее News.ru сообщал, что оперативники ГБР провели обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Следственные действия прошли в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц компании.