https://static.news.ru/photo/76bd582e-2043-11ea-a0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины устроила игровое нападение на депутата Верховной рады. Инцидент произошёл в городе Сумы.

Силовики получили информацию о подготовке нападения на парламентария, сообщается на сайте ведомства. По их данным, исполнители уже получили оплату за противозаконные действия.

Однако СБУ необходимо было удостовериться в подозрениях, поэтому со страницы политика в Facebook было отправлено сообщение о нападении. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений организатору правонарушения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ.