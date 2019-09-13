https://static.news.ru/photo/404464e0-d647-11e9-aed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семь школьников из города Мукачево Закарпатской области Украины попали в больницу после распыления неизвестного вещества. Все они учатся в одном классе.

Трое шестиклассников теряли сознание, сейчас их самочувствие улучшилось, но они находятся в реанимации. Другие определены в инфекционное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести, пишет издание Mukachevo.net .

Что стало причиной отравления детей, неизвестно. Следственно-оперативная группа выясняет детали ЧП.

По неподтверждённой информации, дети распылили в школе неизвестный газ. Полиции они сообщили, что во время перемены почувствовали резкий запах.

Как писал News.ru, ранее четыре жителя села Карлапко Левашинского района Дагестана были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.