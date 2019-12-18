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Украинские шахтёры поддержали митингующих в Киеве противников земельной реформы. Они провели предупредительную акцию, в которой приняли участие около тысячи человек.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец пояснил, что одновременно забастовки прошли в ряде шахтёрских городов и посёлков. Местные советы направили в парламент, правительство и президенту Украины Владимиру Зеленскому свои требования. Они призвали власти не допустить развала угольной отрасли, наращивания долгов по зарплатам и распродажи земель сельскохозяйственного назначения, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 17 декабря у стен Верховной рады Украины начался массовый митинг, участники которого требовали сохранения моратория на продажу земель. В акции участвовали около трёх тысяч человек. В стычках между протестующими и полицией пострадали 17 силовиков, двое из которых были госпитализированы. По данным МВД страны, за различные правонарушения задержаны 26 человек.