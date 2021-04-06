Украинские предприниматели вышли на акцию протеста против карантина

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В украинском Николаеве прошёл митинг против карантинных ограничений в городе. На акцию у стен мэрии собрались местные предприниматели с требованием дать им возможность работать, сообщает издание «Суспільне».

Организаторами акции выступили представляющие интересы бизнесменов два движения «300 николаевцев» и «Save ФОП».

К митингующим вышел мэр города Александр Сенкевич и пригласил на переговоры представителей инициативной группы — трёх человек. Градоначальник заявил предпринимателям, что не может повлиять на ситуацию.

В настоящее время из-за резкого роста числа случаев коронавируса в Николаевской области введена «красная зона» опасности. Власти запретили работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов.

По состоянию на 7 апреля в Николаевской области было зарегистрировано 412 новых заболевших коронавирусом, в том числе 5 медработников. Выздоровело за последние сутки 225 пациентов, умерли за сутки 18 человек.

Накануне прошли протесты в Тбилиси. Жители вышли на митинг против запрета на выход из дома после 21:00. Гражданские активисты потребовали от властей отменить ограничение на выход людей на дома после 21:00 и до 05:00.