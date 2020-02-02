https://static.news.ru/photo/ded010d2-45af-11ea-93b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: lvivpolice/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, приехавшем из Румынии. О странном стуке из прицепа полицейским сообщил водитель.

Сначала силовики попытались поговорить с афганцами, но не смогли установить словесный контакт. В результате было принято решение сорвать пломбы и вскрыть кузов, сообщается на странице львовской полиции в Facebook.

Иностранцы сидели в ящиках с яблоками, трое из них были несовершеннолетними. Врачи осмотрели их и сообщили, что мужчины не нуждаются в лечении. Полицейские напоили афганцев чаем и накормили, чтобы согреть.

Как писал NEWS.ru, стремящиеся попасть в Европу беженцы часто гибнут у берегов Турции. Не меньше 11 человек утонули в Эгейском море 12 января.