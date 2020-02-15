https://static.news.ru/photo/b043901c-5023-11ea-a54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com

Сотрудники пограничной службы Украины задержали при пересечении гражданина Молдавии, заявившего, что он не признаёт действующую в стране власть. Его выдворили из государства с запретом на возвращение на три года.

Мужчина агрессивно объяснял пограничникам, что Украина — это иностранная компания, а государством является только Украинская Советская Социалистическая Республика. Он уверен, что является гражданином СССР, передаёт 048.ua.

Вы на сегодняшний день оккупируете территорию незаконно. <...> Вы мне навязываете свой фальшивый закон, который я не обязан признавать. <...> Я гражданин. Я — хозяин, вы — слуга, — кричал он.

Нарушитель требовал от пограничников соблюдения законов Советского Союза и грозил советской статьёй об измене Родине.

Ранее NEWS.ru сообщал подробности эвакуации здания Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на севере Москвы. По его словам, причиной инцидента стали угрозы со стороны мужчины, который представился «гражданином СССР» (предположительно, член запрещённой в РФ экстремистской организации «Домой в СССР»).