Украинские пограничники решили проблему поимки уклонистов с помощью дронов «Страна.ua»: пограничники на Украине ловят уклонистов с помощью FPV-дронов

Фото: МО Украины

Уклонистов, которые пытаются выбраться из Украины, ловят с помощью FPV-дронов, сообщает «Страна.ua». В ходе одной из таких операций в районе Могилев-Подольского сотрудники Госпогранслужбы задержали группу мужчин, которые заплатили проводнику по 100 тысяч гривен (242 тысячи рублей).

Оператор беспилотника произвел корректировку наряда, в результате были задержаны трое беглецов. Ими оказались жители Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Отмечается, что случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.

Известно, что сотрудники украинских военкоматов действуют радикально. Так, в Одессе остановили автобус и вывели из него всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Инцидент произошел утром, когда люди ехали на работу. Внезапная остановка вызвала недовольство оставшихся в салоне пассажиров. Они нецензурно отзывались о «виновниках» задержки и задавались вопросом, почему те сами не едут в зону боевых действий.