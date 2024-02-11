Украинские пограничники перехватили набитый наркотиками беспилотник

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы Украины перехватили беспилотный летательный аппарат с гашишем, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно обнародованным данным, дрон приземлили в Волынской области на северо-западе страны. Регион граничит с Белоруссией и Польшей.

Беспилотник использовался контрабандистами для переправки наркотиков через границу с территории Украины. По данным Госпогранслужбы Украины, аппарат нес 22 кг гашиша. Трое владельцев дрона также задержаны, у них найдены и другие беспилотники.

Ранее сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили и ликвидировали наркотическую лабораторию в Красноярске. Правоохранители установили, что незаконное предприятие работало в интересах украинского интернет-магазина. По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, три тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества.

Производство синтетических наркотиков организовали двое мужчин. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.