Украинские пограничники не выпускали за рубеж экс-бойца ВСУ без ног «Страна.ua»: бойца ВСУ без ног не пропускали в Польшу без медсправки

Фото: dpsu.gov.ua

Военнослужащий ВСУ, лишившийся в ходе боестолкновений обеих ног, получил отказ на КПП на польско-украинской границе. Пограничники Украины для дальнейшего пропуска потребовали от него медицинских документов, которых мужчина при себе не имел, сообщает издание «Страна.ua». Это произошло на КПП «Рава-Русская».

Как уточняют авторы издания, споры длились не менее часа. Мужчина показал военный билет, в котором стояла печать о том, что он снят с воинского учета. После чего, как пишет издание, он указал пограничнику на протезы, на что тот ответил: «ну я вижу» и удалился. Мужчину с инвалидностью спустя время все же пропустили.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мужчины призывного возраста, имеющие так называемые «белые билеты», массово покидают Украину. По его словам, Киев негласно запретил выпускать из страны не годных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую в зону СВО.

В начале марта украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся выехать из страны в прицепе для животных. Задержанные пытались бежать в Молдавию, каждый заплатил за перевозку немалую сумму денег. На обоих составили административные протоколы. Информацию о водителе, который привез их к границе, передали полиции.