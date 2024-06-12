Украинские подростки получили статью о госизмене за поджог релейного шкафа На Украине подпалившим релейный шкаф подросткам грозит пожизненный срок

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS/Global Look Press

Жители Украины продолжают диверсии на железной дороге, пишет «Страна.ua». Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в ночь на 11 июня в городе Вознесенске Николаевской области подожгли релейный шкаф. Подозреваемых задержали, ими оказались подростки в возрасте 18 и 14 лет.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении юношей возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Отмечается, что подросткам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Информации о нарушениях в движении поездов в Вознесенске нет.

Ранее стало известно, что злоумышленники совершили поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Одесской области. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в условиях военного положения. Уточняется, что санкция статьи предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

До этого в Московской области 35-летний бармен Владимир Малина поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима. Уточняется, что мужчину также обвиняли в государственной измене, осуществлении диверсий группой лиц и подготовке к теракту.