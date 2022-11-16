Украинские пленные солдаты рассказали, как офицеры отправили их в плен Украинские пленные: офицеры ВСУ послали бойцов на позиции ДНР

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские офицеры из-за халатности и безразличия к бойцам отправляли мобилизованных военнослужащих на позиции, которые уже были заняты народной милицией ДНР. Мобилизованных, прибывших на передовую, по сути отправляли в плен, рассказали несколько украинских военнопленных из пятого полка, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что мобилизованных в Сумской области перебросили под Соледар 10 октября, где они оказались в пятом полку. Через 18 дней в ходе первого же выхода на первую линию они попали в плен.

С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена... Привозят, кидают на мясо — и все, — пояснил пленный Сергей Грицай.

Его словам подтвердили другие пленные земляки. По их словам, командиры проявили безответственность и безразличие к судьбе солдат. Пленные осуждали такое поведение офицеров и отношение к мобилизованным.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения к саммиту G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Зеленский также потребовал от РФ вывести войска и сообщил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности.