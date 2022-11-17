Украинские пленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнопленные рассказали, какая судьба ожидает отказников воевать в составе ВСУ. По их словам, отказываются идти на передовую до половины мобилизованных, сообщает РИА Новости.

Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат, — рассказал призванный из Херсона Олег Попов.

Пленный Виталий Мартыненко из Сумской области пояснил, что, как правило, бойцы отказываются идти на передовую после того, как «первый взрыв почувствовали».

А им сказали: «Вы идете воевать или вам будет тюрьма», — уточнил он.

То, что мобилизованные не выдерживают долго на передовой, подтвердил Олег Попов.

Ранее украинские военнопленные заявили, что офицеры Украины из-за халатности и безразличия к бойцам отправляли мобилизованных военнослужащих на позиции, которые уже были заняты народной милицией ДНР. Мобилизованных, прибывших на передовую, по сути отправляли в плен, считают они.