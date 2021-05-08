Украинские неонацисты собрались устроить шествие на улицах Москвы

https://static.news.ru/photo/2077e80c-b026-11eb-97a3-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Львовские националисты в День памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая, объявили о намерении провести своё очередное шествие на улицах Москвы. Об этом один из активистов Василий Бычко объявил во время митинга по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина», передаёт «Страна.ua».

Кроме этого, по словам сторонника и последователя нацистского формирования, такое шествие радикалы собираются провести в Донбассе.

Так он заочно ответил всем, кто остался недоволен факельным шествием националистов в украинской столице.

Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк — Москва, мы и туда дойдём. Всё идёт вперёд, — заявил Бычко.

Он заявил, что число сторонников националистических идей в республике растёт. Между тем, на митинге присутствовали несколько десятков человек. Тем не менее, среди них были депутат Верховной рады София Федина и депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая.

Ранее в центре Киева состоялся первый марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около сотни человек. До этого подобные акции проводились во Львове, где 28 апреля 1943 года и появилась дивизия.

Формирование просуществовало до лета следующего года, когда Красная армия разгромила её возле украинского города Броды. Войска СС, в состав которых входила «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.