Украинские нацпарки превращаются в пустыню Министр Стрелец: нацпарки Украины у Днепра становятся пустыней из-за падения уровня воды

Фото: Boris Rezvantsev/Russian Look/Global Look Press

Национальные парки Украины, расположенные на берегу Днепра, оказались под угрозой опустынивания из-за обмеления Каховского водохранилища и падения уровня воды в реке. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Его слова приводит «Укринформ».

Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка «Великий Луг» — более 15 млрд гривен, [для парка] «Каменская Сечь» — более 73 млрд гривен, — сказал Стрелец.

Он также добавил, что ожидаемая площадь суши увеличится практически в два раза, на тысячи гектаров. Этот фактор в свою очередь увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений.

О том, что в связи с разрушением Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупредили и в Министерстве аграрной политики Украины. По их данным, авария ведет к остановке водоснабжения 31 системы орошения полей в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях (два последних региона по итогам референдума присоединены к РФ, частично контролируются Киевом).

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховскую ГЭС начнут восстанавливать после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние. Он подчеркнул, что в настоящее время конкретных планов на этот счет нет.