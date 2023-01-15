Украинские мужчины нашли способ выехать за границу «Страна.ua»: украинские мужчины заключают фиктивные браки ради выезда за границу

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские мужчины придумали схему, чтобы обойти запрет на выезд за границу, сообщает «Страна.ua». По данным издания, они стали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью.

На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным «отцам семейства» возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны, — подчеркивается в публикации.

Издание уточнило, что из-за популярности новой схемы в стране появились посредники. За поиск «невест» они просят две-три тысячи долларов. При этом женщинам, участвующим в схеме, достается лишь от 500 до одной тысячи долларов.

По данным издания, наиболее распространена схема в селах, в частности в Закарпатье.

Ранее стало известно, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.