Украинские морпехи провели учения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/7df243ea-7bdb-11ea-acc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Подразделения морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

По информации ведомства, с помощью судна «Шостка», которое осуществило переход морем в заданный район, была обеспечена высадка десанта. Его доставили на берег скоростными катерами.

В ходе учений морские пехотинцы также провели стрельбы по подвижным целям.

Манёвры состоялись в соответствии с планом боевой подготовки военно-морских сил. Они были квалифицированы штабом как успешно выполненные.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 километров. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины «Алибей» в Одесской области.