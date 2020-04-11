Украинские морпехи провели учения в Чёрном море

Подразделения морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
По информации ведомства, с помощью судна «Шостка», которое осуществило переход морем в заданный район, была обеспечена высадка десанта. Его доставили на берег скоростными катерами.
В ходе учений морские пехотинцы также провели стрельбы по подвижным целям.
Манёвры состоялись в соответствии с планом боевой подготовки военно-морских сил. Они были квалифицированы штабом как успешно выполненные.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 километров. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины «Алибей» в Одесской области.
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