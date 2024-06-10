Украинские медики отказались помочь «москалю» в эпилептическом припадке «Страна.ua»: украинские медики назвали пациента москалем и отказали ему в помощи

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Сотрудники скорой помощи в Ивано-Франковске на западе Украины отказались помогать мужчине, у которого случился эпилептический припадок, сообщает «Страна.ua». По информации издания, медики просто стояли около лежащего на улице пациента, называя его «москалем».

Портал уточнил, что одна из сотрудниц скорой помощи требовала от мужчины встать. Она также говорила, что он напился. По информации издания, пострадавший являлся уроженцем Мариуполя.

Ранее сообщалось, что сотрудники Львовского областного военкомата на западе Украины сбили на микроавтобусе мужчину мобилизационного возраста, который передвигался на велосипеде. Уточняется, что военные объяснили свой поступок тем, что не справились с эмоциями во время погони за украинцем.

Перед началом погони сотрудники военкомата попросили мужчину предъявить документы. В ответ украинец начал выкрикивать нецензурные слова, после чего он попытался скрыться на велосипеде.

До этого представители военкомата украинского города Черновцы сообщал о драке военкома с призывником. Уточнялось, что первый удар нанес гражданин, чем «спровоцировал удар в ответ». По факту случившегося была начала проверка.