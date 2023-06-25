Украинские контрразведчики избили генерала СБУ «Страна.ua»: украинские контрразведчики избили генерала СБУ Микулина

Фото: SBUkr/t.me

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Панарин со своими подчиненными избили генерала СБУ Виктора Микулина, сообщает «Страна.ua». По информации издания, инцидент произошел 23 июня в Ужгороде в одном из ресторанов. Драка началась после того, как Микулин сделал замечание своим коллегам.

Панарин вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником народного депутата от партии «Слуга народа» <...> и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, что те громко себя ведут. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина, — говорится в сообщении.

22 июня в Мелитополе сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, совершавших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв железной дороги. По данным спецслужбы, диверсионная группа СБУ была создана для совершения терактов в Запорожской области.

В ходе расследования стало известно о планируемом диверсантами подрыве железнодорожных путей в момент следования состава с военной техникой и другими грузами для российской армии. Задержанные готовились подорвать пути с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей украинской спецслужбы.

Боевиков задержали в момент изъятия взрывчатки из схрона. В отношении диверсантов возбуждены дела по статьям о теракте и содействии терроризму, они заключены под стражу, проводится документирование их преступной деятельности.