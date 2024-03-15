Украинские хакеры рассекретили данные ВСУ о потерях танков Abrams Хакеры Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская хакерская группа Beregini опубликовала документы ВСУ, касающиеся потери американских танков Abrams в зоне проведения специальной военной операции. В публикации, размещенной в Telegram-канале группы, утверждается, что украинская армия безвозвратно потеряла по меньшей мере один такой танк. Уточняется, что он получил критические повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи.

Опубликованные документы представляют собой рапорты украинских командиров, в которых указываются не только обстоятельства уничтожения танков, но и потери среди экипажей боевых машин. В них фигурируют по меньшей мере три танка, получившие заводские номера UKR002, UKR006 и UKR005. Отмечается, что танк UKR006 был оставлен экипажем в ходе боевых действий, а UKR005 получил повреждения в районе села Семеновка.

Военный эксперт Евгений Михайлов ранее заявил, что американские танки Abrams нельзя считать лучшими боевыми машинами современности, так как они легко уничтожаются техникой еще советского образца. Специалист подчеркнул, что Abrams нужно использовать при наличии поддержки с воздуха. Украинская армия же использует эти танки в боях один на один.