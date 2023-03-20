Украинские фехтовальщики бойкотируют турниры с участием россиян

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Украинские фехтовальщики бойкотируют международные соревнования, на которых будут выступать спортсмены из России и Белоруссии. Такое решение принял президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ). Ранее стало известно, что россияне и белорусы были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней непосредственно с российскими и белорусскими спортсменами, но и не принимать участия украинским спортсменам, тренерам и судьям в турнирах, на которые допущены россияне и белорусы, — говорится в заявлении ФФУ.

10 марта стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. За возвращение представителей РФ и Белоруссии проголосовали 89 делегатов, против выступили 46. Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года.

Федерация фехтования Германии 16 марта решила не проводить этап Кубка мира в связи с допуском российских спортсменов. Данный турнир является квалификационным для Олимпиады 2024 года.