Украинские эксперты погибли при распиливании болгаркой ракеты

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Четверо экспертов-криминалистов МВД Украины погибли в результате взрыва ракеты, которую они распиливали болгаркой, сообщает Telegram-канал издания «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Взрывом также были повреждены три здания и два автомобиля.

Инцидент произошел на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве. Эксперты работали с ракетой типа воздух-воздух Р-27. Сначала они пилили ее боевую часть болгарской, а затем стали наносить по ней удары молотком. В итоге произошла детонация боеприпаса.