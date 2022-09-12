Украинские диверсионные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, которые приводит Луганский информационный центр, такие случаи зафиксированы в ряде населенных пунктов.
Украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию республики с целью провокаций и запугивания наших граждан. Такие случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов, — сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что силы Народной милиции ЛНР будут пресекать любые попытки вторжения ВСУ на территорию республики. При этом, по его словам, регулярных украинских частей в ЛНР нет.
Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась.
Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что кресты вермахта на военной технике Украины являются плевком в сторону миллионов убитых фашистами украинцев в ходе Великой Отечественной войны. Это родовой знак карателей, который проступает, отметил он.