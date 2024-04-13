Украинские дипломаты возмутились логотипом черногорского телеканала Послов Украины возмутил схожий с буквой Z логотип черногорского телеканала TVCG2

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Посольство Украины в Черногории обратилось с жалобой в адрес государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором украинские дипломаты увидели схожесть цифры 2 с литерой Z, сообщает пишет Vijesti. Издание отмечает, что сотрудники посольства связались с руководством RTCG по телефону.

Дипмиссия подтвердила информацию о запросе в телерадиокомпанию. Глава диппредставительства Олег Герасименко не стал приводить подробности переговоров, а гендиректор RTCG Борис Раонич на запрос не ответил.

Ранее украинскую беженку возмутили надписи на русском языке и советская символика на одной из станций Пражского метрополитена. Одесситка призналась, что была шокирована, когда увидела на станции Anděl надписи о советско-чехословацкой дружбе, серп с молотом и флаг СССР.

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