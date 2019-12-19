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40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ. Мужчина обещал спустить на экоактивистку собак и расстрелять её из винтовки, если она не прекратит борьбу с изменениями климата.

Он также угрожал убить мать Тунберг, оперную певицу Малену Эрнман, если дочь публично не заявит, что авиаперелёты не имеют пагубного воздействия на окружающую среду, пишет Katrineholms-Kuriren. На допросе мужчина утверждал,...