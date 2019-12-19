Депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект об уголовной ответственности за голосование присутствующими на заседании с пультов отсутствующих.
Аппарат парламента обязывается обеспечить видеозапись заседаний. Нарушители нового закона получат штраф в размере 85 тысяч гривен (около 227 тысяч рублей),
Инициативу поддержал 261 парламентарий.
Ранее NEWS.ru писал, что Верховная рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. За документ проголосовали 330 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Кодекс унифицирует правила проведения выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов. В нём изменяются правила проведения выборов в Раду и предлагается проводить их по так называемым открытым региональным спискам.
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