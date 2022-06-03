Украинские депутаты упростят себе выезд за границу Украинские депутаты предложили сделать себе выезд за границу свободным

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Автомобили на международном пункте пропуска «Краковец - Корчева» (Украина - Польша) в Львовской области

Народные депутаты на Украине решили облегчить себе процесс выезда в другие страны во время российской спецоперации. Пока они могут пересечь государственную границу страны только по командировочному удостоверению, которое подписал лично глава Верховной рады. Теперь же нардепы предлагают убрать эту норму и сделать выезд с Украины для себя свободным, сообщает издание «Политика Страны».

Согласно предложению, выезжать в другие страны военнообязанным народным депутатам можно будет просто по паспорту — обычному или дипломатическому. Такой законопроект подали на рассмотрение несколько недель назад.

Запрещается требовать от народных депутатов Украины, которые осуществляют пересечение государственной границы Украины с использованием дипломатического паспорта Украины или паспорта гражданина Украины, для выезда на границу предъявления других документов, которые необходимы для пересечения государственной границы Украины, — говорится в законопроекте.

Соавторами документа стали несколько десятков депутатов, многие из которых входят в партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Отмечается, что пока, кроме официальной командировки, военнообязанные нардепы могут выехать из страны только на общих основаниях, которые прописаны в более ранних законах. Например, если мужчины старше 60 лет или у них трое детей.

Ранее именно через командировочный лист, подписанный главой Верховной Рады, Украину смог покинуть экс-президент страны Петр Порошенко. Он пересек границу с Польшей только с третьей попытки. Порошенко заявил, что у него есть официальное приглашение от главы Европейской народной партии Дональда Туска.