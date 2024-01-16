Украинские депутаты помешали блокировке проекта о легализации каннабиса Рада разблокировала подписание законопроекта о легализации каннабиса

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Депутаты Верховной рады решили не блокировать законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине, сообщил парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он добавил, что блокировка провалена.

Рада разблокировала подписание законопроекта [президентом] о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление <...> провалено, — сообщил депутат.

Ранее, 21 декабря, Железняк сообщил, что Верховная рада одобрила закон о легализации лекарств, основанных на медицинском каннабисе. Парламентарий добавил, что официально закон вступает в силу через полгода после опубликования. Однако отмечалось, что распространение вещества для рекреационного потребления будет наказываться в соответствии с законом об обращении наркотических средств.

На следующий день лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко внесла проект постановления об отмене решения и принятия закона о легализации каннабиса на Украине. Тимошенко планировала обжаловать Конституционном суде Украины принятый парламентом законопроект. Она отмечала, что на Украине и так одобрено применение лекарств на основе каннабиса для онкобольных и эпилептиков, а новый закон лишь откроет «мощный наркотрафик через страну».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.