https://static.news.ru/photo/ef477120-4929-11eb-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Изменения в украинских учебниках, призванные обеспечить гендерное равенство, это лишь один из этапов европеизации образования в стране. Такое мнение высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Так он прокомментировал заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета о грядущих изменениях.

По словам политика, обучать детей толерантности к сексуальным меньшинствам не будут. Поэтому задача заменить «маму» и «папу» на «родитель 1» и «родитель 2» не стоит. Речь пойдёт только о гендерных ролях, заверил министр: в ситуации, когда «мама мыла раму», очевидно, что заняться таким трудом может и папа.

Однако равные права и возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек — красивая витрина, за которой придут и прочие европейские ценности, считает Джаралла. Украина, уверен он, будет следовать общим трендам, «на которые ей указывают».

Практически нет сомнения, что потом будет поднят вопрос на этом же уровне об однополых отношениях. Причина очевидна: Украина не самостоятельна в своей деятельности. Украине говорят, что делать, она это исполняет, но при этом её мнение или возможности на что-то повлиять совершенно не учитываются, — цитирует политолога «Политика сегодня».

Необходимость перевода школьного образования на европейские стандарты возникла после присоединения Украины к «Партнёрству Биарриц». Его основали в 2019 году лидеры стран «Большой семёрки» (G7) на саммите в одноимённом французском городе. Участники декларируют цель объединить международное сообщество для достижения гендерного равенства, в том числе просвещать подростков в вопросах сексуальности и здоровых взаимоотношений.

Однако пассивный политический курс Киева разрушает украинскую независимость, но работает в интересах коррумпированных представителей власти, считает Джаралла. Поэтому в изменениях образовательных стандартов он обнаружил «сугубо личный интерес».

Чиновники получают определённые выгоды как на коррупционном, так и на представительском уровне. Для них чрезвычайно важно обеспечить себе будущее, только это будущее они видят не в своей стране, а за её пределами. Перед нами, к сожалению, вырисовывается реальность, в которую Украина упала после государственного переворота 2014 года, — обрисовал ситуацию крымский политолог.

Это далеко не первый скандал, связанный с качеством украинского образования. На низкий уровень нынешних школьных материалов ранее жаловалась предшественница Шкарлета Анна Новосад. Например, в учебнике по всемирной истории за 10 класс вместо оригинальной иллюстрации был помещен фотоколлаж архивного снимка 1932 года «Обед на небоскрёбе» с популярным ныне американским актёром Киану Ривзом.

Отличился и патриотический учебник «Защитники Отечества» для десятиклассников. В нём нашли фотографию российского военного, который был представлен как украинский. Однако в иллюстрации распознали экипировку «Ратник» и оружие, похожее на автомат АК-47. При этом изображение было представлено как «новейшая экипировка солдат ВСУ», писал NEWS.ru.