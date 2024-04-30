Украинские чиновники могут лишиться популярного мессенджера Нацсовет Украины предложил запретить госорганам вести Telegram-каналы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госорганам Украины и чиновникам могут запретить вести Telegram-каналы для оповещения граждан, сообщает телеканал «Еспрессо» со ссылкой на главу нацсовета страны по вопросам телевидения и радиовещания Ольгу Герасимьюк. Она считает, что официальные лица государства на должны быть в мессенджере несмотря на его удобство.

Герасимьюк добавила, что платформа будет внесена на Украине в перечень ресурсов, которые надлежит регулировать. Это нововведение позволит регулировать и штрафовать Telegram.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила о блокировке нескольких официальных чат-ботов страны в Telegram. Представители ведомства назвали это решение необоснованным.

Позднее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что чат-боты украинских спецслужб возобновили работу в Telegram. Он предположил, что той ночью «кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал». При этом Главное управление разведки Украины не комментировало восстановление работы ботов.

Официальные чат-боты Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Министерства цифровой трансформации Украины были временно заблокированы в Telegram по ошибке, сообщил представитель мессенджера. По его словам, произошло «ложное срабатывание». Представитель Telegram подчеркнул, что работа чатов украинской разведки была возобновлена.