Украинские чиновники и депутаты могут пополнить ряды ВСУ «Думская»: депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации

Фото: МО Украины

Депутаты Верховной рады и украинские чиновники могут остаться без брони от мобилизации, сообщает издание «Думская», ссылаясь на члена правящей партии «Слуга народа», который пожелал сохранить анонимность. Источник журналистов при этом уточнил, что практической пользы данное решение не принесет.

Понятно, что надо расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики в качестве отсрочки от мобилизации. Работникам предлагается зарплата в размере 20 тысяч гривен ($526), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.

До этого пленный солдат ВСУ Роман Калиниченко рассказал, что Вооруженные силы Украины начали призывать женщин до 60 лет. По словам бойца, в украинской армии не существует возрастов.

Работавший с Калиниченко российский военный с позывным Хазар рассказал, что в одном из подразделений ВСУ служил 64-летний боец, которого мобилизовали насильно. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования поймали мужчину на улице, когда он шел в магазин за хлебом.