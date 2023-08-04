Украинские дезертиры погибли, убегая с позиций под Лиманом Марочко: украинские дезертиры попали под огонь ВСУ и ВС России под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Дезертировавшие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались покинуть позиции на Краснолиманском направлении и попали под огонь украинских частей, а затем были атакованы ВС России, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, противник понес значительные потери.

В ходе огневого воздействия нашими войсками на одну из позиций ВФУ в районе населенного пункта Терны противник понес значительные потери и попытался покинуть свои позиции, — сообщил Марочко.

Подполковник предположил, что действия украинских бойцов не были согласованы с вышестоящим командованием. Как рассказал Марочко, с ближайшего опорного пункта ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия, что вынудило военных изменить маршрут, но, выбравшись на открытую местность вблизи Ямполовки, их атаковала российская артиллерия.

Ранее российские войска за сутки отразили две атаки украинской армии на Краснолиманском направлении. В результате безуспешных попыток прорыва ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также БМП и БТР.

До этого позиции украинских войск были уничтожены и вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Кадры с места боя опубликовало Минобороны РФ. На видео видно, как российские танки атакуют противника в лесу. По данным ведомства, были поражены огневые точки ВСУ, враг также понес потери в живой силе.