Украинские беженцы в Швеции потребовали больше денег Общественные организации Украины призвали Швецию увеличить беженцам размер пособия

Фото: Fu Yiming/XinHua/Global Look Press

Стокгольм, Швеция

Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев. В нынешних условиях пособие в 71 крону в день (около 400 рублей) слишком мало, отметили они в обращении, которое разместили в газете Expressen.

Авторы письма подчеркнули, что украинцам, которых кормят бесплатно, в Швеции выплачивают только 19 крон (107 рублей) в сутки.

При этом выплаты являются проблемой для беженцев при поиске работы. В случае, если суточный заработок превышает размер выплат, их могут перестать выплачивать. Авторы обращения также указали на то, что в такой ситуации украинцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда.

Общественники, кроме увеличения размера суточного пособия, также предложили предоставить беженцам возможность изучать шведский язык.

Ранее стало известно, что беженцам с Украины дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством страны. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму.