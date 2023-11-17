Украинские беженцы стали массово уезжать из Польши INTERIA Biznes: многие украинцы стали уезжать из Польши на родину или в Германию

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Украинские беженцы стали массово уезжать из Польши, сообщает портал INTERIA Biznes. По его данным, украинцы возвращаются на родину или переезжают в Германию, которая стала основным местом проживания большей части беженцев. INTERIA Biznes отмечает, что всего в Евросоюзе на данный момент находится 4,2 млн украинцев, 1,1 млн из них расположились в Германии.

Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на Запад либо возвращаются к себе домой, — указано в материале.

Портал Archive отмечал, что украинским беженцам нравится жизнь в странах Европы до тех пор, пока не появляется необходимость в медицинской помощи. Журналист портала пообщался с выходцами с Украины, которые рассказали, что медицина в Европе менее качественная и очень дорогостоящая. По этой причине украинцы предпочитают вернуться на родину для получения медпомощи.

Таким образом поступают примерно 300 тысяч украинцев. Некоторые из них возвращаются домой, чтобы увидеться с родственниками, говорится в материале. Кроме того, почти 40% из 5,8 млн беженцев, проживающих в Европе, приезжали на Украину по крайней мере единожды.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.