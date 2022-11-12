Украинские беженцы показали огромные очереди за «невкусной» едой в Европе

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Украинские беженцы в Европе пожаловались, что им пришлось отстоять длинную очередь за бесплатной едой, но в итоге им дали невкусную еду. Ролик опубликовали в TikTok. Беженцев не устроил один блинчик из ржаной муки и ломтик помидора, который они в итоге получили. Они отметили своё видео тегами #жизнь_г**о и #потерпевшие.

Стоим в длинной очереди, чтобы в итоге получить это на ужин, — написали беженцы в соцсети

Но в комментариях пользователи не разделили разочарования «потерпевших». Им напомнили, что для улучшения своего уровня жизни было бы неплохо найти работу, снять квартиру, и тогда уже можно будет выбирать в магазине, всё, что захочется.

Ну как вариант можно сходить в магазин и купить что ваша душа пожелает, а не жаловаться! Скажите спасибо, что хоть это дают! — писали комментаторы.

В Ирландии несколько дней назад спецназу пришлось задержать украинского беженца, вооруженного арбалетом. Мужчина предстал перед судом. Наряду с владением незарегистрированным оружием ему вменяется кража велосипеда.