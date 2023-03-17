Украинские беженцы подняли бунт в Берлине «Страна»: украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Бунт» из-за карантина произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель, сообщает издание «Страна.ua». Женщина по имени Лилия Брагар рассказала в TikTok под хэштегом «БунтУкраинскихБеженцевБерлин», что причиной карантина стал выявленный случай ветрянки у ребенка, проживавшего в городке.

По ее словам, на это никто не обращал внимания в течение недели.

Брагар сообщила, что люди находятся в состоянии бешенства, а также появились проблемы с обеспечением детей пищей. Она отметила, что многие дети не питаются тем, что дают в городке, и родители вынуждены покупать еду на стороне.

Стоит отметить, что за последний год в Германию прибыло более миллиона украинских беженцев, которые ищут убежище в стране.

Как стало известно ранее, с период с февраля прошлого года по настоящее время в Россию с Украины и из республик Донбасса прибыли свыше 5,3 млн беженцев. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах. Российские власти обеспечивают их медицинской и юридической помощью, а также оказывают материальную поддержку.

Источник прессы подчеркивал, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения, которые организованы в 64 регионах, находится в общей сложности чуть более 40 тысяч беженцев. Они получают всю необходимую помощь.