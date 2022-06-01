Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию Украинские беженцы начали массово уезжать из Болгарии из-за новых условий содержания

Фото: Shutterstock

Украинский беженец

Украинские беженцы начали массово уезжать из Болгарии, пишет Dir.bg. Журналисты уточняют, что многих не устраивают условия содержания в стране. За последние сутки республику покинули 38 автобусов с гражданами Украины, в то время как прибыли всего четыре. Ранее вице-премьер Болгарии Калина Константинова объявила о приостановке программы по переселению украинцев вглубь страны, чем вызвала негодование у беженцев. Однако на сторону чиновницы встал глава кабмина Кирилл Петков.

Болгарское государство не может бесконечно обеспечивать проживание в таких роскошных условиях, так что мы входим в реальность, куда более ожидаемую для беженцев, — отметил Петков.

При этом, по мнению председателя украинской общины в Болгарии Олены Коцевой, власти страны не проявляют должного сочувствия к беженцам.

Накануне владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев рассказал про проблемы, с которыми он столкнулся из-за программы расселения украинских беженцев. Он отметил, что в стране сильно подорожали продукты. Предприниматель также пожаловался на недостаточное финансирование программы поддержки со стороны властей — до семи евро на человека.