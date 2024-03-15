Украинские банки обязали искать среди сотрудников коллаборантов "Страна": НБУ рекомендовал банкам искать среди сотрудников коллаборантов

Украинским банкам рекомендовали выявлять среди своих сотрудников коллаборантов, сообщает издание «Страна». Соответствующее предписание дал Национальный банк Украины. Также ожидается, что руководство местных финансовых организаций будет тщательно проверять персонал на предмет потенциальных «инсайдеров» и повысит защиту от киберугроз.

Регулятор не уточнил, кого именно стоит относить к коллаборантам. Издание предполагает, что это коснется любого работника, разглашающего внутреннюю информацию третьим лицам.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины готов обсуждать в Верховной раде законопроект о мобилизации, который вводит в том числе банковские ограничения для уклонистов. По словам главы финансового регулятора Андрея Пышного, такая дискуссия непременно возникнет.