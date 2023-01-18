Украинские артиллеристы по ошибке ликвидировали своих штурмовиков RT: украинские артиллеристы по ошибке ликвидировали штурмовиков ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная система залпового огня

Артиллеристы ВСУ из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» ликвидировали украинских штурмовиков, выполнявших разведывательную миссию для обнаружения позиций ВС РФ и ЧВК «Вагнер» неподалеку от Соледара, сообщает RT в своем Telegram-канале. Огонь по своим велся из гаубиц американского производства M777, погибли не менее 50 украинских военных.

15 января штурмовики 128-й бригады ВСУ отправились на разведывательную миссию по обнаружению российских войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Военнослужащие армии РФ засекли приближение бойцов ВСУ с помощью беспилотников «Орлан-30» и открыли по ним огонь.

В результате работы «Гиацинта-Б» калибра 152 мм бойцы ВСУ потеряли 20 человек и принялись отступать. Во время отступления украинские солдаты наткнулись на неизвестное соединение украинской армии, после чего начался бой. Из-за отсутствия систем обнаружения «свой-чужой» артиллеристы ВСУ начали обстрел своих штурмовиков.

Из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой-чужой» без визуального контакта военнослужащие бригады были приняты за противника и попали под огонь гаубиц M777 производства США, — говорится в сообщении.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы Украины обсуждали в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре, тем самым рассекретив их позиции. По его словам, это сыграло важную роль во взятии под контроль российских сил этого населенного пункта — по позициям иностранного контингента наносились точные артиллерийские удары.