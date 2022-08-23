Украинская власть на испуганной удаленке

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

С 22 по 26 августа всем ветвям украинской власти было рекомендовано «плодоносить» вдали от обычных резиденций. Депутатам, министрам, генералам, сотрудникам офиса президента настоятельно предложили работать на удаленке, активно намекая на то, что в этот временной праздничный период «агрессор» может нанести удар в самое сердце режима. Причем первым, судя по всему, самоудалился Владимир Зеленский, который стал снимать свои постоянные обращения с поучениями не в своем обычном, с шиком обставленном кабинете, а в некой комнатке с белыми стенами.

Естественно, возникают разные предположения по поводу такого запрета. Нет, воздушные тревоги время от времени раздаются в Киеве, хотя столицу фактически никто не атакует. Особенно навязчиво сирены звучат во время визитов на берега Днепра высокопоставленных персон, которые должны тут же погружаться в военную атмосферу. А так, удар по киевскому торговому центру, где концентрировались вооружения ВСУ — это редкое исключение.

Что же случилось теперь? Нет, отмена парада по случаю очередной годовщины незалежности понятна. Но фоне отлова призывников на улицах победоносная демонстрация выглядела бы издевательски. Да и военные перевороты в третьем мире зачастую совершаются именно в момент прохождения ударных колонн. А слухами о возможном смещении Зеленского тамошняя земля полнится. Но вот уже и чиновникам с депутатами запрещено целую неделю выходить на работу.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Конечно, можно предположить, что окружение Зеленского начиталось постов наших патриотов в Telegram с требованиями начертить, наконец, красные линии и нанести многократно обещанный удар по центрам принятия решений. А широкое, мол, празднование со всеобщим расслаблением — лучшее время для того, чтобы народ и армию застать врасплох. В Киеве могли опасаться, что количество таких апелляций к российским властям могло перейти в качество конкретных решений.

Впрочем, вполне можно предположить и обратное. Это в Киеве действительно готовились или готовятся сами нанести некий масштабный удар по России или по уже неконтролируемым территориям и понимают, что в этом случае неминуемый ответ может быть моментальным и сокрушительным. И не важно, пойдет ли речь о Запорожской АЭС, об объектах в Крыму или о главном раздражителе киевской администрации — Крымском мосте. Или же в проекте серия откровенных террористических актов, премьерой которых могло стать убийство Даши Дугиной (Платоновой). Прилетит обратно и, что называется, с процентами.

Тем более, и по нашим пабликам в последние дни много муссировалось слухов о якобы существовании прежде некой негласной договоренности: вы не атакуете Крым, мы не трогаем Киев и Банковую улицу со всеми властным органами. Так ли это или нет, документально никто подтвердить не в состоянии. Но Крым реально стал постоянным объектом для нападений, а об атаке на Крымский мост киевские витии говорят как о самой сладкой своей мечте. Так что если и было такое негласное соглашение, то де-факто оно аннулировано.

Впрочем, в «домашнем аресте» чиновников с депутатами можно разглядеть и нечто иное. Ведь рядовым гражданам Зеленский не предписал есть сало исключительно под родной крышей и никуда не высовываться. И не только потому, что массовку не жалко. Скорее, в Киеве прекрасно осознают, что российская армия не атакует жилые кварталы, а наносит точечные удары по военным объектам, откуда многие годы исходит угроза для жителей Донбасса, и к которым, безусловно, относится и генштаб ВСУ, и офис президента. Поэтому спасительно рассредоточить решили самое ценное для нынешнего режима — служивый класс и абсолютно управляемый парламент.

Словом, в течение недели многое может проясниться. Будем наблюдать.