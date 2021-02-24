Украинская учительница на лекции о Майдане влезла на парту

https://static.news.ru/photo/e4019b58-769f-11eb-a305-96000091f725_660.jpg Фото: rivne_1283/instagam.com

На Украине учительница истории во время урока у девятиклассников влезла с ногами на парту, рассказывая о революционных событиях в стране.

Инцидент произошёл в лицее села Александрия Ровенской области. Необычный урок с импровизированной трибуны школьники записали на видео. Примечательно, что педагог при этом была одета в платье камуфляжной расцветки и высокие сапоги.

Мы же говорим о революции, — пояснила учительница.

Судя по всему, лекция была посвящена событиям Евромайдана в 2013–2014 годах, сообщает Lenta.ru.

В Сети такое поведение педагога вызвало неоднозначную реакцию. Многие пользователи сочли его недопустимым, однако нашлись и те, кто с удовольствием посетил бы подобный урок.

Ранее сообщалось, что в одной из кубанских школ учитель и ученик устроили представление для класса. Ссору сняли на видео и выложили в Сеть ученики. В описании к ролику сказано, что школьник не смог ответить на вопрос преподавателя и тот пригрозил двойкой в журнал. Подросток в грубой форме не согласился, тогда учитель схватил его за ворот и попытался выставить за дверь, писал NEWS.ru.