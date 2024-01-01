Украинская ТЭС получила повреждения после взрывов «Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке страны после взрывов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Украины одна из теплоэлектростанций получила повреждения после взрывов днем 31 декабря, сообщает компания «Укрэнерго». Из-за боевых действий и по другим причинам без света к утру остались 416 населенных пунктов.

Вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения. Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, — сказали в компании.

Ранее депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки специалистов по вопросам состояния энергорынка Украины вызывают тревогу. Ссылаясь на украинского энергетика Юрия Сакву, он отметил, что украинский рынок электроэнергии на протяжении уже пяти лет движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса», что в перспективе разрушит «технологический процесс».

До этого «Укрэнерго» сообщала, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, зафиксирован дефицит электроэнергии из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания в стране. В связи с этим Украина запросила помощь у Словакии, Румынии и Польши.