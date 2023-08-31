Украинская сторона показала кадры уничтоженной техники ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с подбитой и уничтоженной техникой ВСУ, которые были сняты украинской стороной. На записи видно, что несколько украинских боевых машин стоят вдоль дороги в непригодном для ведения боя состоянии. Одна из них все еще дымится. Точное местоположение техники не раскрывается.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат и бронетехники ВСУ FPV-дронами ВС РФ в зоне СВО. На кадрах видно, как российские барражирующие снаряды атакуют танки и бронемашины.

Военкор Андрей Руденко до этого опубликовал видео уничтоженных украинских танков. На кадрах видны подбитые Leopard и T-72.

Ранее Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.

Руденко также опубликовал видео, на котором показан момент поражения укрепрайона ВСУ. Противник закрепился на пересеченной местности у лесополосы, оборудовав сложную сеть окопов, которые стали целью российских артиллеристов.