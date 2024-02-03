Украинская разведка сообщила о покушении на командира Ту-95 ВКС России В ГУР Украины сообщили о нападении на командира Ту-95 ВКС РФ в Энгельсе

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Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило об организации покушения на командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ВКС России в Энгельсе Саратовской области. Информации о состоянии майора пока нет. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как отметили в ГУР Украины, «в Энгельсе расстреляли командира Ту-95». В разведуправлении предположили, что летчик ВКС РФ служил на авиабазе Энгельс и принимал участие в нанесении ракетных ударов по Украине.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев высказал мнение, что украинские службы не причастны к отравлению бывшего журналиста RT Антона Красовского. Он считает, что сотрудники ГУР Украины вовсе не такие могущественные, какими хотели бы казаться.

В конце декабря прошлого года Красовский заявил, что попал в больницу из-за болей в животе. Издание Kyiv Post со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщило, что причиной его госпитализации стало отравление.

В декабре 2023 года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В него выстрелили дважды — в грудь и голову. Сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа.

Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире украинского телевидения, что такой исход ждет и других украинских «предателей».

Ранее Кива воевал в Донбассе на стороне ВСУ. В 2022-м он попросил убежища у Москвы и поддержал СВО.