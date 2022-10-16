Украинская разведка объявила награду в $100 тысяч за Стрелкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило вознаграждение в размере $100 тысяч за поимку экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Украинскими властями в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

ГУР гарантирует вознаграждение $100 000 за пленного, — говорится в объявлении ведомства.

Накануне экс-глава одесской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Сергей Стерненко объявил награду за поимку Стрелкова в размере $10 тысяч. Он заявил, что выплатит эту сумму из личных сбережений.

Ранее жена Стрелкова Мирослава Регинская косвенно подтвердила, что он отправился на фронт. В соцсетях она выложила фотографию, где обнимает мужа, стоящего в военной полевой форме без нашивок. До этого военный корреспондент и писатель Владлен Татарский писал, что Стрелков перестал вести свой Telegram-канал, потому что добился отправки в зону проведения военной операции. Журналист рассказал, что до него «дошли слухи», будто экс-министр обороны ДНР вступил в один из формирующихся добровольческих батальонов, где займет должность «начальника штаба или замкомандира батальона».