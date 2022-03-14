Украинская прокуратура возбудила дело против Марии Захаровой

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, передаёт ТАСС. Также уголовные дела возбуждены в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровкина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Сейчас в этом деле у нас уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей РФ, — сообщила Венедиктова.

В понедельник, 14 марта, стало известно, что украинский суд объявил в международный розыск российского журналиста и ведущего Владимира Соловьёва. Причиной назвали призывы Соловьёва к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».

Ранее также сообщалось о подобных мерах в отношении Николая Баскова, Никиты Михалкова, Олега Газманова и Тины Канделаки, Маргариты Симоньян.

Заочный арест Николая Баскова, в частности, последовал после того, как артист поддержал спецоперацию по демилитаризации Украины. На своей странице в Instagram артист написал, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови». После этого Баскова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.