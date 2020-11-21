Украинская полиция получила десятки сообщений о нарушениях на выборах

https://static.news.ru/photo/986c2946-2cb8-11eb-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global look Press

42 заявления о нарушениях в ходе местных выборов были направлены в украинскую полицию. В основном они касались фотографирования бюллетеня или документации, что запрещено в стране, так как считается нарушением тайного голосования.

Также сообщения касаются фальсификации документов, подкупа избирателей и незаконной агитации.

С начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса, — сообщается на сайте полиции страны.

16 инцидентов было зафиксировано в Днепропетровской области, 14 — в Полтавской, пять в Ровненской, три во Львовской, два в Донецкой, а также по одному в Кировоградской и Николаевской областях.

Для обеспечения правопорядка в ходе голосования привлекали больше 10 тысяч силовиков. Кроме того, днём ранее (в день тишины) было получено больше 60 заявлений о нарушениях, после которых возбудили три уголовных дела.

22 ноября в стране проходит второй тур выборов мэров 11 городов: Днепра, Львова, Черкассов, Ровно, Полтавы, Николаева, Никополя (Днепропетровская область), Славянска (Донецкая область), Бердянска (Запорожская область), а также Ужгорода (Закарпацкая область).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп выразил недоумение действиями своего оппонента, демократа Джо Байдена, который объявил себя избранным главой государства и уже начинает называть имена людей из своей будущей администрации. Трамп заявил, что собрал достаточно доказательств нарушений в ходе подсчёта голосов за кандидатов в президенты, чтобы «перевернуть» итоги выборов.