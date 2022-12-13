У российского депутата нашли 11 квартир в Киеве Украинская полиция нашла у российского депутата 11 квартир в Киеве

Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины обнаружила у российского депутата 11 квартир в Киеве. В его отношении, подчеркнули в ведомстве, уже начали досудебное расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность государства. Украина не раскрывает личность парламентария, но журналисты издания «Страна» предположили, что речь идет о Дмитрии Саблине. Сам депутат в разговоре с РИА Новости опроверг эти домыслы.

Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев — это Россия, — заявил Саблин.

Украинская пресса утверждает, что депутат из РФ, у которого обнаружили квартиры в Киеве, родился в Мариуполе в 1968 году. Саблин подходит по возрастному признаку (по информации на сайте Госдумы). Кроме того, в своем Telegram-канале он называл Мариуполь родным для себя городом. Также в Нацполиции утверждают, что в 2022 году подозреваемого наградили медалью «За отвагу» и медалью «За освобождение Мариуполя».

Саблин является заместителем председателя комитета по обороне и лидером организации «Боевое братство». Он прежде просил отправить его в зону СВО. Участие Саблина в операции комментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сказал, что депутат занимался гуманитарной миссией в Мариуполе.

Ранее мэр Читы Александр Сапожников написал в своем Telegram-канале, что официально ушел в отставку и решил отправиться в зону специальной военной операции. Он поблагодарил жителей, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и правительство региона за работу на благо города.