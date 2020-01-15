https://static.news.ru/photo/cd3fb964-37b1-11ea-81be-fa163e074e61_660.jpg Оля Полякова Фото: Оля Полякова/instagram.com

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что один из министров времён президентства Виктора Януковича привозил её на дачу к бывшему главе государства для интимных отношений.

Был такой министр культуры времён Януковича. Привёз меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, то он отказался меня везти домой, — рассказала Полякова в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам исполнительницы, после отказа ей пришлось возвращаться с дачи в Ливадии пешком с костюмами и туфлями. Певица сначала хотела назвать имя чиновника, но затем передумала, заметив, что у него возникнут проблемы с женой, передаёт Gordonua.com.

Министрами культуры во время президентства Януковича были Леонид Новохатько и Михаил Кулиняк.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12–13 лет. По словам исполнительницы, она приехала вместе с отцом на кастинг. Продюсер попросил мужчину оставить их наедине, якобы чтобы посмотреть, как она себя ведёт в отсутствие взрослых. Как отметила Нюша, он её не трогал, а только смотрел, но всё это было очень неприятно. Она долгое время не рассказывала родителям о произошедшем, но потом всё же призналась.