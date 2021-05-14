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Украинская оппозиция выяснит источник доходов друзей Зеленского в РФ

21:25, 14 мая 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создание следственных комиссий в Верховной раде Украины, которые займутся сбором фактов заработка окружения президента Владимира Зеленского в России, инициирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом заявил в эфире телеканала «Наш» депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

По словам Шуфрича, сейчас депутаты запустили целый ряд следственных комиссий, расследующих коррупцию и факты госизмены действующей власти.

Мы найдём эту информацию и расскажем, в том числе с трибуны Верховной рады, кто и сколько сегодня зарабатывает в России из окружения Зеленского, а может быть, и сам Зеленский, — заявил депутат.

Шуфрич отметил, что для сбора данных привлекут депутатов Госдумы РФ.

Они имеют право обращаться в том числе и в налоговую службу Российской Федерации, которая сегодня фиксирует налоги, уплаченные предприятиями, бенефициарами которых являются граждане Украины, — пояснил политик.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. Правоохранители заявили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.

Медведчук отправлен под домашний арест.

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