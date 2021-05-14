Украинская оппозиция выяснит источник доходов друзей Зеленского в РФ

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В МИД Чехии считают шагом к эскалации внесение в список недружественных стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками, — говорится в документе. Ранее российское правительство утвердило список недружественных стран....