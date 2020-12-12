Украинская оппозиция обвинила власть в тоталитаризме и шизофрении

https://static.news.ru/photo/2a718648-3c99-11eb-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Преследуя СМИ, украинская власть демонстрирует «шизофрению и тоталитаризм». Об этом говорится в обращении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Согласно ему, наказание телеканалов за освещение деятельности оппозиции и даже за демонстрацию детских мультфильмов является проявлением шизофрении, «прямым путём к тоталитаризму».

Чиновникам с мышлением инквизиторов не место на государственной службе, — говорится в документе.

Партия составила это обращение после того, как регулятор Украины 11 декабря вынес предупреждение телеканалу «112 Украина» за показ в апреле 2020 года мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Одну из ролей в нём озвучил российский актёр Александр Михайлов, внесённый в список лиц, несущих «угрозу национальной безопасности» Украины, передаёт РЕН ТВ.

ОПЗЖ потребовала «немедленно изменить тоталитарное законодательство, внедрённое командой бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка», а также «прекратить кампанию травли независимых телеканалов и гонения на свободу слова на Украине».

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиция Украины призвала президента страны Владимира Зеленского выступить против изменения статуса собора Святой Софии в Турции. Такое заявление сделали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».